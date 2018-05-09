الكويت: نتابع باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكى انسحابه من الاتفاق النووى

الكويت (أ ش أ)

صرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية، بأن الكويت تتابع باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووى مع إيران.

وأضاف المصدر -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء- أن الكويت تؤكد بأنها قد رحبت بهذا الاتفاق عندما أعلن عنه عام 2015، خاصة وأنه قد اعتمد من قبل مجلس الأمن الدولى بالقرار 2231، وأكدت فى حينها ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفق معاهدة عدم الانتشار النووى، واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن الكويت قد أكدت فى حينه أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، رغم إدراكها بأن هذا الاتفاق لا يلبى مشاغل وقلق دول المنطقة، جراء السلوك الإيرانى السلبى فى التعامل مع دولها، والذى كانت تؤكد دائما على ضرورة الالتزام فى إطاره بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.