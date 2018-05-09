video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت: نتابع باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكى انسحابه من الاتفاق النووى

الأربعاء، 09 مايو 2018 04:44 م
الكويت: نتابع باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكى انسحابه من الاتفاق النووى قرار ترامب
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

صرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية الكويتية، بأن الكويت تتابع باهتمام بالغ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووى مع إيران.

وأضاف المصدر -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء- أن الكويت تؤكد بأنها قد رحبت بهذا الاتفاق عندما أعلن عنه عام 2015، خاصة وأنه قد اعتمد من قبل مجلس الأمن الدولى بالقرار 2231، وأكدت فى حينها ضرورة وفاء إيران بالتزاماتها الكاملة وفق معاهدة عدم الانتشار النووى، واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن الكويت قد أكدت فى حينه أن هذا الاتفاق سيسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، رغم إدراكها بأن هذا الاتفاق لا يلبى مشاغل وقلق دول المنطقة، جراء السلوك الإيرانى السلبى فى التعامل مع دولها، والذى كانت تؤكد دائما على ضرورة الالتزام فى إطاره بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وفق ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: الإفراج عن 3 أمريكيين فى كوريا الشمالية "بادرة حسن نية" من كيم

فرنسا: أوروبا قد تلجأ لمنظمة التجارة إذا أضر قرار ترامب بمصالحها في إيران

العراق: قرار ترامب "متعجلا وغير محسوب"

الكويت

ترامب

الاتفاق النووى

اخبار الكويت

اخبار ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة