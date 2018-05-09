القوات الأمنية العراقية تفجر 33 عبوة ناسفة فى محافظتى ديالى والأنبار

بغداد (أ ش أ)

تمكنت القوات الأمنية بعمليات محافظة ديالى العراقية من تفجير 4 عبوات ناسفة فى منطقة الجزيرة بالمحافظة.

وقال المتحدث باسم الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - حسبما أوردته قناة العراقية الإخبارية اليوم الأربعاء، "إن القوات الأمنية فى محافظة الأنبار عثرت على 29 عبوة ناسفة وقامت بتفجيرها خلال عمليات تطهير مقبرة البوعساف فى المحافظة، مشيرا إلى أن الاستخبارات العسكرية فى اللواء 32 تمكنت من ضبط حزام ناسف بمنطقة حصيبة بالقائم".

وفى سياق متصل، تمكنت الاستخبارات العسكرية بالفرقة 20 من إلقاء القبض على 3 إرهابيين فى منطقة حمام العلى جنوب مدينة الموصل شمالى العراق.