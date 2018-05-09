القضاء الإدارى يحكم بالمساواة بين الجنسين فى تنسيق قبول طب الأزهر

الدقهلية - محمد حيزة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها فى القضية رقم 67863 لسنة 70 ق المقامة ضد رئيس جامعة الأزهر وآخرين، والخاصة بتمكين الطالبة لينا شريف كامل من دخول كلية الطب بعد أن أدخلوها كلية الهندسة إجبارا لها حسب تنسيق التمييز بين الإناث والذكور، حيث إن الطالبة طلبت فى دعواها بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بعدم قبولها فى كلية الطب وترشيحها لكلية الهندسة على غير رغبتها وبالمخالفة للقانون.

وأقرت المحكمة، بعدم صحة تمكين الطلاب الذكور بدرجات أقل من صاحبة الدعوى بدخول كلية الطب، ما يعد ممارسات تمييزية تقيمها جامعة الأزهر ضد الطالبات الإناث ذلك لأن الطالبة حصدت درجات بمجموع 616 ودخلت كلية الهندسة، ولم تمكن من كلية الطب فى حين أن زملاءها الذكور بمجموع 611 وهو الأقل تمكنوا من الالتحاق بكلية الطب، ما يعد انتهاكا لحق المدعيه وبالمخالفة لنصوص المواد 11 و53 من الدستور.