القائم بأعمال رئيس "الأركان" يزور المنطقة العسكرية السابعة فى اليمن

كتبت إيمان حنا

زار القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان المفتش العام اللواء الركن عادل القميري، الثلاثاء، المنطقة العسكرية السابعة بجبهة نهم فى اليمن، للإطلاع على الجاهزية القتالية وتلمس هموم وأوضاع منتسبى المنطقة.

وكان فى استقباله خلال الزيارة، قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن ناصر الذيبانى، وعدد من قادة الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة.

وعقد اللواء القميرى - خلال الزيارة - اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الوحدات التابعة لها، وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا التى تهم المنطقة، واستمع منهم إلى آخر التطورات الميدانية وبرامج التدريب والتأهيل وإعداد المقاتلين الأكفاء.

وأشاد اللواء القميرى، بالروح المعنوية العالية التى يتمتع بها ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السابعة، وحثهم على المزيد من الجاهزية والاستعداد لخوض معركة الحسم واستكمال تحرير كامل تراب الوطن من قبضة الميليشيا الانقلابية، بدعم وإسناد الأشقاء فى التحالف العربى وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان، اهتمام القيادة السياسية ممثلة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادى، وحرصها الكامل على توفير متطلبات المعركة اللازمة لاستعادة كرامة وعزّة أبناء الشعب اليمنى والتى تهون فى سبيلها كل التضحيات.

ووجّه اللواء القميرى، الدائرة المالية بسرعة صرف مرتبات منتسبى المنطقة العسكرية السابعة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، فى أقل واجب تجاه ما يقدمه الأبطال من تضحيات جسيمة فى سبيل تحرير الوطن من المليشيات التخريبية.