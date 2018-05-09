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العراق يغلق المنافذ الحدودية والمطارات خلال الانتخابات لمدة 24 ساعة

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:50 م
العراق يغلق المنافذ الحدودية والمطارات خلال الانتخابات لمدة 24 ساعة الدعاية الانتخابية فى العراق ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
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أكد مصدر فى وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إغلاق المطارات والحدود خلال فترة الانتخابات.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن المصدر قوله "إنه سيتم غلق جميع المطارات والمنافذ الحدودية أمام المسافرين لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من يوم الجمعة الساعة ١٢ منتصف الليل، حتى يوم السبت الساعة ١٢ منتصف الليل".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب لدورته الرابعة فى الـ 12 من شهر مايو الجارى.

 


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