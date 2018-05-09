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العراق: قرار ترامب "متعجلا وغير محسوب"

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:24 م
العراق: قرار ترامب "متعجلا وغير محسوب" ابراهيم الجعفرى وزير الخارجية العراقى
(أ ف ب)
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 أعرب العراق، اليوم الأربعاء، عن أسفه للقرار "المتعجل وغير المحسوب" للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووى مع إيران، بحسب بيان صادر من وزارة الخارجية.

ونقل بيان عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب قوله إن الوزارة "تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة والخطيرة بخصوص قرار الرئيس ترامب" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى.

واعتبر محجوب أن "موقف الرئيس الأمريكى المتعجل وغير المحسوب يصب لصالح التصعيد الذى لن يجنى منه أحد غير الدمار وويلات الحروب".

ودعا البيان "جميع الأطراف لبذل وسعها لتحاشى التداعيات المُحتملة (للقرار)، وبقاء الدول الخمس الأخرى فى المجموعة على موقفها المعتدل".

وأعلنت ثلاث دول خليجية هى السعودية والبحرين والإمارات مساء الثلاثاء تأييدها الخطوات التى أعلنها الرئيس الأمريكى لجهة انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الإيرانى.

وكان ترامب أعلن مساء الثلاثاء ايضا إعادة العمل بالعقوبات الأمريكية على طهران، فى خطوة نددت بها إيران بشدة، فيما عبّر الأوروبيون عن أسفهم وتصميمهم على إنقاذ الاتفاق.

ومن ابرز نقاط اعتراض ترامب على الاتفاق كونه لا يتطرق بشكل مباشر إلى برنامج الصواريخ البالستية الايرانى ولا إلى دور طهران الذى يعتبره "مزعزعا للاستقرار" فى الشرق الأوسط.


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