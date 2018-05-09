العثور 40 جثة لمسلحى داعش فى ريف إدلب بسوريا

جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية

دمشق (أ ش أ)

أكدت مصادر محلية سورية العثور على نحو 40 جثة يعتقد أنها لمسلحين من تنظيم "داعش" فى محيط قرية الخوين بريف ادلب الجنوبى شمالى سوريا .

ورجحت المصادر - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم الأربعاء، أن تكون الجثث لمسلحين قتلوا قبل اشهر قبيل تسليم مسلحى "داعش" انفسهم للمعارضة السورية بريف ادلب .

من ناحية أخرى شنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة هجوما جديدا ضد معاقل تنظيم داعش الإرهابى شرقى سوريا.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأربعاء، عن نائب قائد التحالف الدولى الميجور جنرال البريطانى فيلكس غيدنى قوله "هذا الأسبوع، وإثر زيادة الضربات الجوية للتحالف ضد آخر المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، استأنفت قوات سوريا الديمقراطية هجماتها للقضاء على المناطق الاخيرة للتنظيم فى شرق سوريا".

وكان مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية من الأكراد والعرب السوريين انسحبوا من وسط وادى الفرات فى فبراير الماضى الفائت بعد أن شنت تركيا عملية عسكرية واسعة النطاق ضد وحدات حماية الشعب الكردية فى منطقة عفرين شالى سوريا.

وأعلنت قوات تحالف سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضى استئناف جهودها لإخراج مسلحى تنظيم داعش من أماكن تمركزهم خصوصا فى منطقة دير الزور الغنية بالنفط شرقى سوريا على الحدود مع العراق.

وتهدف المرحلة الأولى من العمليات إلى تأمين الجزء الجنوبى من الحدود السورية العراقية بالتنسيق مع القوات العراقية.