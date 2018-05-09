"الدفاع البريطانية" تعلن تدمير عدد من الأهداف لـ"داعش" فى سوريا والعراق

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، قيام طائراتها بتدمير عدد من الأهداف لتنظيم "داعش" الإرهابى فى كل من سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن طائراتها من طراز (تايفون) و(تورنادو) تمكنت، السبت الماضى، من تدمير 6 أبنية وموقع دفاعى يستخدمها تنظيم داعش الإرهابى شرق سوريا، وأضاف البيان، أن طائرات (التايفون) تمكنت أيضا من تدمير مصنع لتصنيع الشاحنات المفخخة شرق سوريا ، بينما قصفت طائرات "التورناو" موقعا لداعش وسيارة فى ريف محافظة كركوك بالعراق، كما هاجمت مقاتلات "التورنادو" مجمع أنفاق للتنظيم الإرهابى فى جزيرة على نهر دجلة جنوب مدينة الموصل بالعراق.