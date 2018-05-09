الجبير: إيران استغلت رفع العقوبات عنها وتوسعت فى دعم الإرهاب فى العالم

الجبير: إيران استغلت رفع العقوبات عنها وتوسعت فى دعم الإرهاب فى العالمالأربعاء، 09 مايو 2018 12:00 ص
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
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أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أن إيران استغلت رفع العقوبات عنها وتوسعت فى دعم الإرهاب فى العالم.
وقال الجبير وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية إن السعودية تدعم قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وأشار إلى أن الرياض ستستمر بالعمل مع شركائها لمعالجة خطر سياسات إيران العدائية.
وكانت السعودية قد أيدت، فى بيان للخارجية، إعلان الرئيس الأمريكى الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران.
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