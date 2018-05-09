"التعاون الإسلامى": الاتفاق النووى لم يسهم فى تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة

جدة(أ ش أ)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الاتفاق النووى الإيرانى لم يسهم فى تحقيق الأمن والسلم فى المنطقة.

وقال العثيمين - فى بيان صحفى، نقلته وكالة الأنباء السعودية(واس)، اليوم الأربعاء، "إن المنظمة كانت تأمل أن يؤدى توقيع الاتفاق النووى الإيرانى إلى جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا وهدوءا، وقد رحبت به فى حينه، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل بل استخدم ذلك الاتفاق على عكس المأمول منه، وبما يتعارض وروح الاتفاق ومن ذلك تطوير الصواريخ الباليستية ودعم الارهاب".

وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى يؤدى إلى معالجة الخطر الذى تُشكّله سياسات إيران على أمن واستقرار الدول الاسلامية، وأن يكون رسالة مهمة لمعالجة كل أشكال التدخلات فى الشؤون الداخلية للدول التى سبق للأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامى إدانتها خاصة ما يتعلق بدعم الحوثيين ومدهم بالصواريخ البالستية.