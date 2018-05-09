video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"التعاون الإسلامى": الاتفاق النووى لم يسهم فى تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:56 ص
"التعاون الإسلامى": الاتفاق النووى لم يسهم فى تحقيق الأمن والسلم بالمنطقة أمين عام منظمة التعاون الإسلامى يوسف العثيمين
جدة(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الاتفاق النووى الإيرانى لم يسهم فى تحقيق الأمن والسلم فى المنطقة.

وقال العثيمين - فى بيان صحفى، نقلته وكالة الأنباء السعودية(واس)، اليوم الأربعاء، "إن المنظمة كانت تأمل أن يؤدى توقيع الاتفاق النووى الإيرانى إلى جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقرارا وهدوءا، وقد رحبت به فى حينه، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل بل استخدم ذلك الاتفاق على عكس المأمول منه، وبما يتعارض وروح الاتفاق ومن ذلك تطوير الصواريخ الباليستية ودعم الارهاب".

وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى يؤدى إلى معالجة الخطر الذى تُشكّله سياسات إيران على أمن واستقرار الدول الاسلامية، وأن يكون رسالة مهمة لمعالجة كل أشكال التدخلات فى الشؤون الداخلية للدول التى سبق للأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامى إدانتها خاصة ما يتعلق بدعم الحوثيين ومدهم بالصواريخ البالستية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليابان: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مؤسف للغاية

انقسام فى الصحف الإيرانية إزاء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى

أردوغان: أمريكا الخاسر بانسحابها من الاتفاق النووى الإيرانى

الصين تعرب عن أسفها لقرار أمريكا الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران

برلمانى روسى: انسحاب أمريكا من صفقة إيران يدفعها لتطوير أسلحة نووية

لجنة برلمانية عراقية: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى سيزيد التوتر بالمنطقة

فيديو.. لحظة حرق علم أمريكا ببرلمان إيران بعد انسحاب ترامب من "النووى"

الاتفاق النووى الايرانى

الاتفاق النووى

ايران

منظمه التعاون الاسلامى

امريكا




لا تفوتك
فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة