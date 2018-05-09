الاحتلال الإسرائيلى يصيب فلسطينيين على حدود غزة - صور

الاحتلال الإسرائيلى يصيب فلسطينيين على حدود غزة - صورالأربعاء، 09 مايو 2018 12:35 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى
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أكدت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأربعاء، أن شابا فى العشرين من عمره أصيب برصاص الاحتلال قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة.
ووصفت المصادر الطبية جراح الشاب بالمتوسطة حيث أصيب برصاصة فى ساقه نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقى العلاج.
وأطلق جيش الاحتلال النار على عشرات الشبان الذين تجمعوا قرب الحدود وحاولوا إزالة السياج الأمنى.
وفى خانيونس، أصيب مواطن بقنبلة غازة برأسه بشكل مباشر نقل على إثرها لمستشفى ناصر لتلقى العلاج.
وتشهد المنطقة المحاذية لمخيم العودة عملية توغل محدود وتجريف مقابل مخيم العودة.
شاب فلسطينى
إسعاف الشبان الفلسطينيين
جانب من إطلاق الغازات المسيلة للدموع
إصابة شاب فى القدم
جانب من إصابة الشاب الفلسطينى
شاب يحمل العلم الفلسطينى
جانب من حمل مواطن فلسطينى العلم
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