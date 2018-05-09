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الاحتلال الإسرائيلى يصيب فلسطينيين على حدود غزة - صور

الأربعاء، 09 مايو 2018 12:35 م
الاحتلال الإسرائيلى يصيب فلسطينيين على حدود غزة - صور قوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( رويترز - أ ف ب )
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أكدت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأربعاء، أن شابا فى العشرين من عمره أصيب برصاص الاحتلال قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة.

ووصفت المصادر الطبية جراح الشاب بالمتوسطة حيث أصيب برصاصة فى ساقه نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقى العلاج.

وأطلق جيش الاحتلال النار على عشرات الشبان الذين تجمعوا قرب الحدود وحاولوا إزالة السياج الأمنى.

وفى خانيونس، أصيب مواطن بقنبلة غازة برأسه بشكل مباشر نقل على إثرها لمستشفى ناصر لتلقى العلاج.

وتشهد المنطقة المحاذية لمخيم العودة عملية توغل محدود وتجريف مقابل مخيم العودة.  

شاب فلسطينى
شاب فلسطينى

 

إسعاف الشبان الفلسطينيين
إسعاف الشبان الفلسطينيين

 

جانب من إطلاق الغازات المسيلة للدموع
جانب من إطلاق الغازات المسيلة للدموع

 

إصابة شاب فى القدم
إصابة شاب فى القدم

 

جانب من إصابة الشاب الفلسطينى
جانب من إصابة الشاب الفلسطينى

 

شاب يحمل العلم الفلسطينى
شاب يحمل العلم الفلسطينى

 

جانب من حمل مواطن فلسطينى العلم
جانب من حمل مواطن فلسطينى العلم

 

 


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