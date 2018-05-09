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الأمم المتحدة تستأنف إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى النيجر

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:21 ص
الأمم المتحدة تستأنف إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى النيجر لاجئين - أرشيفية
رويترز
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استأنفت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين، إجلاء المهاجرين من ليبيا، يوم الثلاثاء، إذ نقلت فى رحلات جوية 132 لاجئا وطالب لجوء، معظمهم إريتريون، إلى النيجر لتوطينهم فى بلد ثالث، وسبق أن أجلت المفوضية نحو 1000 لاجئ وطالب لجوء إلى النيجر، لكن العملية توقفت بسبب تأجيل توطينهم فى دول غربية، وكان بضع مئات من اللاجئين وطالبى اللجوء قد نقلوا من ليبيا مباشرة، لكن الأعداد تراجعت بسبب إخلاء معظم السفارات الغربية فى ليبيا عام 2014.

وقال عمر بوغرسة المسئول بالمفوضية، إن هناك رحلة إجلاء أخرى مقررة من ليبيا إلى النيجر الأسبوع المقبل، وأضاف "الخطة إن فى كل فترة معينة (عملية نقل اللاجئين) على حسب الظروف المتاحة من الدولة الليبية والدولة الثالثة التى يتم ارسال اللاجئين لها، مثل النيجر حاليا"، وثمة مئات الآلاف من المهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء فى ليبيا، ووصل بعضهم أملا فى العبور إلى أوروبا بحرا، ويمر كثير منهم بظروف رهيبة وإساءة معاملة منها العمالة القسرية والتعذيب لدى وقوعهم فى أيدى شبكات التهريب والعصابات المسلحة فى ليبيا.

 

 


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