الأردن: 1.3 مليار يورو محفظة البنك الأوروبى لإعادة الاعمار فى المملكة

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قال وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عماد فاخورى، إن محفظة البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى الأردن بلغت خلال السنوات الخمس الماضية 1.3 مليار يورو.

وأضاف فاخورى - الذى يرأس مجلس المحافظين فى الاجتماع السنوى للبنك المنعقد فى البحر الميت - فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس البنك سوما شاكرابارتى عقب اجتماع لمجلس المحافظين اليوم الأربعاء - أن 87% من استثمارات البنك فى الأردن كانت مخصصة للقطاع الخاص ما يجعل الأردن من أبرز الدول التى تأثرت إيجابا بعمل البنك فى المنطقة.

وأشار إلى البنك يمكن أن يعمل على مستويات أعلى كمؤسسة تمويلية دولية، ويمكن له أيضا أن يوسع رقعة عمله لتشمل دولا فى جنوب وشرق المتوسط، لافتا إلى أن البنك سيعد دراسة جدوى لمدى قدرته على ضم دول جديدة لمناطق عمله على أن تقدم فى الاجتماع السنوى المقبل للبنك لإعطاء الضوء الأخضر للعمل فى دول جديدة.

من جهته، قال رئيس البنك سوما شاكارابارتى، إن البنك استثمر ما يقارب 9.7 مليار يورو فى العام 2017 فى دول عمله، وأنه حقق ربحا يسمح بأن يتم استخدامه كاحتياطى فى المستقبل، لافتا إلى أن البنك يعمل على زيادة الاستثمار فى الملكية الفكرية والعمل مع شركات وبنوك أخرى فى المنطقة، وأكد شاكارابارتى أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخى، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة أهمها الهجرات فى المنطقة ما يحتم القيام بعمل إضافى فى هذا الخصوص.

وأشار إلى أن رأس المال البنك يسمح بزيادة 3 مليارات يورو فى السنة كاستثمارات للدول وخلال الأشهر القادمة سيتم التفكير فى كيفية وآليات إنفاق هذه الاستثمارات، وكشف عن توجه البنك إلى ضم دول جديدة تحت مظلته مثل سوريا، وأن البنك يبحث حاليا عن مدى القدرة على زيادات مساهمات الأعضاء لتنفيذ مثل هذه الخطط.