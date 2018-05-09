video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 11:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن: 1.3 مليار يورو محفظة البنك الأوروبى لإعادة الاعمار فى المملكة

الأربعاء، 09 مايو 2018 11:06 م
الأردن: 1.3 مليار يورو محفظة البنك الأوروبى لإعادة الاعمار فى المملكة وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عماد فاخورى
أ ش أ
إضافة تعليق

قال وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عماد فاخورى، إن محفظة البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى الأردن بلغت خلال السنوات الخمس الماضية 1.3 مليار يورو.

وأضاف فاخورى - الذى يرأس مجلس المحافظين فى الاجتماع السنوى للبنك المنعقد فى البحر الميت - فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس البنك سوما شاكرابارتى عقب اجتماع لمجلس المحافظين اليوم الأربعاء - أن 87% من استثمارات البنك فى الأردن كانت مخصصة للقطاع الخاص ما يجعل الأردن من أبرز الدول التى تأثرت إيجابا بعمل البنك فى المنطقة.

وأشار إلى البنك يمكن أن يعمل على مستويات أعلى كمؤسسة تمويلية دولية، ويمكن له أيضا أن يوسع رقعة عمله لتشمل دولا فى جنوب وشرق المتوسط، لافتا إلى أن البنك سيعد دراسة جدوى لمدى قدرته على ضم دول جديدة لمناطق عمله على أن تقدم فى الاجتماع السنوى المقبل للبنك لإعطاء الضوء الأخضر للعمل فى دول جديدة.

من جهته، قال رئيس البنك سوما شاكارابارتى، إن البنك استثمر ما يقارب 9.7 مليار يورو فى العام 2017 فى دول عمله، وأنه حقق ربحا يسمح بأن يتم استخدامه كاحتياطى فى المستقبل، لافتا إلى أن البنك يعمل على زيادة الاستثمار فى الملكية الفكرية والعمل مع شركات وبنوك أخرى فى المنطقة، وأكد شاكارابارتى أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخى، مشيرا إلى وجود تحديات كبيرة أهمها الهجرات فى المنطقة ما يحتم القيام بعمل إضافى فى هذا الخصوص.

وأشار إلى أن رأس المال البنك يسمح بزيادة 3 مليارات يورو فى السنة كاستثمارات للدول وخلال الأشهر القادمة سيتم التفكير فى كيفية وآليات إنفاق هذه الاستثمارات، وكشف عن توجه البنك إلى ضم دول جديدة تحت مظلته مثل سوريا، وأن البنك يبحث حاليا عن مدى القدرة على زيادات مساهمات الأعضاء لتنفيذ مثل هذه الخطط.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن يلقى القبض على شخصين نشرا تغريدة مفبركة منسوبة للملك عبد الله الثانى

ملك الأردن يبحث مع وفد معهد "شرق - غرب" الدولى للأبحاث التطورات الإقليمية

الأردن يدعو إيران للتعاون لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

ملك الأردن يفتتح الاجتماع السنوى الـ27 لمجلس محافظى البنك الأوروبى

اخبار عربية

المملكة الاردنية

البنك الاوروبى

وزير التخطيط الاردنى

اخبار العرب

اخبار الاردن

اعادة اعمار الاردن




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة