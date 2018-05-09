الأردن يلقى القبض على شخصين نشرا تغريدة مفبركة منسوبة للملك عبد الله الثانى

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أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على شخصين قاما بنشر وتداول تغريدة مفبركة نسبت للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية - فى بيان صدر مساء اليوم - إن وحدة الجرائم الإلكترونية فى إدارة البحث الجنائى بالمديرية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين قاما بنشر وتداول التغريدة المفبركة التى نسبت للملك عبد الله الثانى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت أن أحد الشخصين قام بإنشاء حساب وهمى باسم فتاة، ونشر هذه التغريدة هو والشخص الآخر، وسيتم إحالتهما للقضاء حسب الإجراءات المتبعة، وأوضح الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن القبض على الشخصين جاء فى ضوء التحذير الذى أصدرته مديرية الأمن العام أمس فيما يتعلق بمتابعة وحدة الجرائم الإلكترونية فى إدارة البحث الجنائى كل من يقوم بنشر وتداول الأخبار والبيانات ومقاطع الفيديو المفبركة.

وأشار الناطق الإعلامى إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية ستستمر فى مراقبة ومتابعة كل ما يتم نشره من أخبار وبيانات ومنشورات ومقاطع فيديو وسيتم إلقاء القبض على أى شخص كائنا من كان يقوم بإنشاء ونشر وتداول أية أخبار مفبركة، وأهاب بكافة مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الحذر الشديد قبل نشر وتداول الأخبار والبيانات والمنشورات ومقاطع الفيديو والتأكد من صحتها ومصادرها قبل ذلك تجنبا لتعريض انفسهم للمساءلة القانونية ولكى لا يقعوا فريسة وضحية لبعض ناشرى الفتن والأخبار المفبركة.