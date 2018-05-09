video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 11:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يلقى القبض على شخصين نشرا تغريدة مفبركة منسوبة للملك عبد الله الثانى

الأربعاء، 09 مايو 2018 10:48 م
الأردن يلقى القبض على شخصين نشرا تغريدة مفبركة منسوبة للملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على شخصين قاما بنشر وتداول تغريدة مفبركة نسبت للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية - فى بيان صدر مساء اليوم - إن وحدة الجرائم الإلكترونية فى إدارة البحث الجنائى بالمديرية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين قاما بنشر وتداول التغريدة المفبركة التى نسبت للملك عبد الله الثانى، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت أن أحد الشخصين قام بإنشاء حساب وهمى باسم فتاة، ونشر هذه التغريدة هو والشخص الآخر، وسيتم إحالتهما للقضاء حسب الإجراءات المتبعة، وأوضح الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن القبض على الشخصين جاء فى ضوء التحذير الذى أصدرته مديرية الأمن العام أمس فيما يتعلق بمتابعة وحدة الجرائم الإلكترونية فى إدارة البحث الجنائى كل من يقوم بنشر وتداول الأخبار والبيانات ومقاطع الفيديو المفبركة.

وأشار الناطق الإعلامى إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية ستستمر فى مراقبة ومتابعة كل ما يتم نشره من أخبار وبيانات ومنشورات ومقاطع فيديو وسيتم إلقاء القبض على أى شخص كائنا من كان يقوم بإنشاء ونشر وتداول أية أخبار مفبركة، وأهاب بكافة مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى الحذر الشديد قبل نشر وتداول الأخبار والبيانات والمنشورات ومقاطع الفيديو والتأكد من صحتها ومصادرها قبل ذلك تجنبا لتعريض انفسهم للمساءلة القانونية ولكى لا يقعوا فريسة وضحية لبعض ناشرى الفتن والأخبار المفبركة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صورة جديدة تجمع الملكة رانيا بزوجها العاهل الأردنى وولى العهد

العاهل الأردنى يستقبل رئيس الوزراء اليابانى بالقصر الملكى - صور

العاهل الأردنى: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ينهى الصراع

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى العاهل الأردنى اليوم على هامش زيارته لعمان

العاهل الأردنى يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى العلاقات الثنائية

اخبار عريية

السلطات الاردنية

العاهل الاردنى

الملك عبدالله الثانى

اخبار العرب

اخبار الاردن

الجريمة الالكترونية




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة