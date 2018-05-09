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الأردن يدعو إيران للتعاون لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:07 م
الأردن يدعو إيران للتعاون لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ف ب)
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دعت الحكومة الأردنية الأربعاء، إيران إلى "التعاون" مع جميع الأطراف من أجل إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع إيران.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المؤمنى إن "موقف الأردن التاريخى والواضح هو دعم جميع الجهود والمبادرات الدوليّة، لإنهاء انتشار الأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع؛ بما فى ذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكيّة فى هذا المجال".

وأكد المومنى فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، ضرورة "استجابة إيران لدعوات التفاوض التى دعا إليها الرئيس الأمريكى، واستدامة الحوار، والتعاون مع جميع الأطراف من أجل إخلاء المنطقة من أسلحة الدّمار الشامل، والوصول إلى تفاهمات تمنع خطر انتشار الأسلحة النوويّة، وتوقف سباق التسلح الذى يهدّد العالم بأسره".

وأشار إلى أن "ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم يشكّل أهميّة قصوى لجميع الأطراف الإقليمية والدولية"، مؤكداً ضرورة "اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وضمان التزام إيران ببنود القانون الدولى، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، والالتزام بمبادئ حسن الجوار".

 


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