video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الآثار الإيجابية للمنظومة التموينية" ندوة بمركز إعلام قنا

الأربعاء، 09 مايو 2018 10:43 ص
"الآثار الإيجابية للمنظومة التموينية" ندوة بمركز إعلام قنا جانب من الندوة
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان "الآثار الايجابية للمنظومة التموينية" بقاعة المركز بحضور خيرية عبدالخالق، مدير إعلام جنوب الصعيد ومدير مركز إعلام قنا، حاضر فيها المهندس ممدوح عبدالمنعم بكار- وكيل وزارة التموين بقنا، وأدارها يوسف رجب، مسئول البرامج بالمركز.
 
و استعرض وكيل وزارة التموين، فى بداية حديثة، المنظومة التموينية و الآثار الايجابية لتطبيقها على المواطنين ودورها فى الحفاظ على أموال الدعم ووصول الدعم لمستحقيه من خلال الإجراءات التقنية الجديدة التى تشهد تطور مستمر لمواجهة أى تلاعب أو فساد.
 
و أشار بكار، إلى أن المواطن عليه دور كبير فى نجاح المنظومة التموينية والقضاء على الفساد، بجانب القوانين والجهود التى تقوم بها الدولة للحفاظ على الأموال العامة، لكننا ما زالت هناك معاناة من سلبية بعض المواطنين و إهدارهم للدعم المقدم لهم من أبرزها ترك البطاقة والرقم السرى لدى تاجر التموين، وهو ما يتم مواجهته حاليًا بوقف و إلغاء تفعيل أى بطاقات موجودة لدى التاجر أو صاحب المخبز أو المستودع مع تحرير محضر بذلك.
 
وطالب بكار، المواطن بأن يكون له دور ايجابى فى مكافحة فساد و تلاعب بعض التجار للمساهمة فى إصلاح أحوالهم وبما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، كما يجب على أى مواطن يتوجه للسفر لأى غرض بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له و إخطارهم بسفره و عند العودة إخطارهم بذلك لكى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال هذا الأمر سواء بالحذف المؤقت أو إعادة القيد بالبطاقة.
 
فيما قالت خيرية عبدالخالق- مدير إعلام جنوب الصعيد، بأن المنظومة التموينية تمثل أهمية كبيرة نظرًا لاستفادة ملايين المواطنين منها و أى تغير يطرأ عليها يؤثر بشكل مباشر على الكثير من الأسر التى تعتمد عليها بشكل رئيسى، مضيفًة بأن الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان وممثلة فى قطاع الاعلام الداخلى برئاسة المستشار عمرو محسوب، لا تألوا جهدًا فى عقد الندوات والفعاليات التى تعرف و توعى المواطنين بكل ما يتعلق بحياتهم فى مختلف المجالات.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخميس.. "فى عالم رضا البهات" ندوة فى أتيليه ضى للفنون

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اعلام قنا




لا تفوتك
فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة