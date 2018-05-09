"الآثار الإيجابية للمنظومة التموينية" ندوة بمركز إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان "الآثار الايجابية للمنظومة التموينية" بقاعة المركز بحضور خيرية عبدالخالق، مدير إعلام جنوب الصعيد ومدير مركز إعلام قنا، حاضر فيها المهندس ممدوح عبدالمنعم بكار- وكيل وزارة التموين بقنا، وأدارها يوسف رجب، مسئول البرامج بالمركز.

و استعرض وكيل وزارة التموين، فى بداية حديثة، المنظومة التموينية و الآثار الايجابية لتطبيقها على المواطنين ودورها فى الحفاظ على أموال الدعم ووصول الدعم لمستحقيه من خلال الإجراءات التقنية الجديدة التى تشهد تطور مستمر لمواجهة أى تلاعب أو فساد.

و أشار بكار، إلى أن المواطن عليه دور كبير فى نجاح المنظومة التموينية والقضاء على الفساد، بجانب القوانين والجهود التى تقوم بها الدولة للحفاظ على الأموال العامة، لكننا ما زالت هناك معاناة من سلبية بعض المواطنين و إهدارهم للدعم المقدم لهم من أبرزها ترك البطاقة والرقم السرى لدى تاجر التموين، وهو ما يتم مواجهته حاليًا بوقف و إلغاء تفعيل أى بطاقات موجودة لدى التاجر أو صاحب المخبز أو المستودع مع تحرير محضر بذلك.

وطالب بكار، المواطن بأن يكون له دور ايجابى فى مكافحة فساد و تلاعب بعض التجار للمساهمة فى إصلاح أحوالهم وبما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، كما يجب على أى مواطن يتوجه للسفر لأى غرض بالتوجه إلى مكتب التموين التابع له و إخطارهم بسفره و عند العودة إخطارهم بذلك لكى يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال هذا الأمر سواء بالحذف المؤقت أو إعادة القيد بالبطاقة.

فيما قالت خيرية عبدالخالق- مدير إعلام جنوب الصعيد، بأن المنظومة التموينية تمثل أهمية كبيرة نظرًا لاستفادة ملايين المواطنين منها و أى تغير يطرأ عليها يؤثر بشكل مباشر على الكثير من الأسر التى تعتمد عليها بشكل رئيسى، مضيفًة بأن الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان وممثلة فى قطاع الاعلام الداخلى برئاسة المستشار عمرو محسوب، لا تألوا جهدًا فى عقد الندوات والفعاليات التى تعرف و توعى المواطنين بكل ما يتعلق بحياتهم فى مختلف المجالات.