ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحارى فى الصومال إلى 10 قتلى و15 مصابا

ارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحارى فى الصومال إلى 10 قتلى و15 مصاباالأربعاء، 09 مايو 2018 09:09 م
تفجير فى مقديشو - أرشيفية
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ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحارى الذى وقع بإحدى الأسواق المزدحمة فى مدينة (ونلوين) جنوب العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 10 قتلى، إلى جانب إصابة 15 شخصًا معظمهم من المدنيين.
ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية عن مسئول أمنى، قوله، "إن الانتحارى الذى نفذ الهجوم والذى يعتقد أنه ينتمى لحركة (الشباب) قام بتفجير سترة انتحارية كان يرتديها وهو فى السوق".
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