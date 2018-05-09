اتحاد طلاب جامعة طنطا :سحب الثقة من أمين سر التربية الرياضية بسبب أحداث شغب

الغربية – أحمد زيادة

قال محمد الشلق ، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، أن مجلس الاتحاد قرر بالإجماع سحب الثقة من الطالب محمود نعيم ، أمين لجنة الأسر بكلية التربية الرياضية ، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي تسبب فيها مساء أمس خارج أسوار الجامعة.

وأضاف الشلق فى بيان له ،أن الطالب المذكور قام باستدراج مجموعة من الطلاب خارج الجامعة أمام بوابة قاعة المؤتمرات على الطريق السريع بدعوى المصالحة معهم بعد مشادة كلامية تمت بينه وبين هؤلاء الطلاب قبل بدء العرض المسرحي لكلية التربية الرياضية بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي ، حيث قام بالاعتداء عليهم بمساعدة أصدقائه من خارج الجامعة ، مما أدى إلى إصابة محمد عبد الخالق عامر بكلية أداب طنطا في ذراعه اليسرى بجرح قطعى وكسر في الجمجمة مما أدى إلى إجراء عملية جراحية بمستشفى الفرنساوى بطنطا .

وأشار إلى حدوث تلفيات ببعض السيارات المحيطة بسور الجامعة بالطريق السريع أدت إلى استغاثة المارة بالنجدة التى تمكنت من السيطرة على الموقف ، وقام أمين لجنة الأسر بتسليم نفسه بقسم شرطة اسم أول وتم تحرير المحضر رقم ١٤٩٥٦ جنح أول طنطا بالواقعة وتم عرضه على النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وعلى الفور قامت إدارة الجامعة ،بتجميد النشاط المسرحي وإحالة الطالب المذكور للتحقيق ، حيث أكد مصدر داخل الجامعة أنه لن يسمح لأحد أياً كان بالخروج عن الأعراف والتقاليد الجامعية.