إعدام أغذية فاسدة فى حملة على الأسواق بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

وجه الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على كافة الأسواق لمتابعة السلغ والمعروضات، قبيل شهر رمضان.

وعلى الفور شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، حملة بالإشتراك مع مديرية الشؤن الصحية ومديرية الطب البيطرى ومديرية التموين والوحده المحلية بقرية شها، برئاسة اللواء أحمد رأفت عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة المنصورة، على بعض أسوق القرى التابعة لمركز المنصورة.

وتمكنت الحملة من إعدام 15 كيلو دجاج قطع و40 كيلو لانشون و35 كيلو و15 كيلو سوسيس، و15 كيلو برجر، و17 كيلو طماطم و25 كيلو باذنجان و13 كيلو اناناس و15 كيلو حلوى طحينية، و45 كيلو مخبوزات مختلفة، و7 كيلو سمن نباتى، وتم عمل محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.