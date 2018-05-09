إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة فى حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء خالد شلبى مدير الأمن، لإزالة التعديات على أراضى الدولة بجميع مراكز المحافظة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى ومجوعات قتالية من إدارة قوات الأمن مدعومين بآليات مدرعة .

أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمنطقة اللاهون و5 حالات تعد بالزراعة على 12 فدان أملاك دولة بمركز يوسف الصديق، و12 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بناحية الغرق، وتبلغ لقائد الحملة من 7 مواطنين ممن تمت الإزالة لهم بقيامهم بشراء الأراضى من رئيس قسم الإنشاءات بإدارة شباب إطسا فى عام 2011 بمبلغ مليون و425 ألف وقدموا تسجيلات صوتية على هواتفهم المحمولة توضح التفاوض على عملية البيع والشراء وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3036 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.