إخلاء سبيل محاسب وشقيقه متهمين بخطف زوجته بكفر الشيخ بسبب خلافات عائلية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، بإخلاء سبيل محاسب وشقيقه يقيمان بمحافظة الإسكندرية، من سرايا النيابة، بعد ضبطهما عقب تقديم بلاغ بخطفهما زوجة الأول من أحد شوارع مدينة كفر الشيخ فى سيارة ملاكى لوجود خلافات زوجية بينهما.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيح إخطارًا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيح بقيام " ب ع أ – 25 سنة " مهندس مدنى مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيح بإبلاغه مأمور قسم أول كفر الشيح بقيام " أ ع ا – 36 سنة " محاسب بالسعودية، وشقيقه " أ – 32 سنة " مقيمان بالهانوفيل بمحافظة الإسكندرية بخطف ابنة عمته " م أ ع – 35 سنة " ليسانس آداب تقيم بمدينة كفر الشيح زوجة المتهم الأول أثناء وقوفها معه بأحد الشوارع بالمدينة بمنطقة الـ47 عمارة.

وأضاف المهندس المدني، أن المتهمين لاذا بالفرار بسيارة ملاكى نيسان، لوجود خلافات زوجية بينهما، وانه يخشى حدوث مكروه لها، بالفحص وعمل الأكمنة الأمنية بخط سير السيارة والنشر بأوصافها ورقمها، تم ضبط السيارة حال سير" المبلغ عنهما " بالطريق الدولى الساحلى بنقطة التفتيش الأمنية بمطوبس بدائرة المحافظة، يستقلها المتهمان والمجنى عليها.

بسؤال المجنى عليها، قررت قيام المتهمين بخطفها، لوجود خلافات زوجية بينها وبين المبلغ عنه الأول وقيامه بمحاولة إكراها على التوقيع على إيصالات أمانة ولم يتمكن من ذلك بسبب صراخها.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط 6 إيصالات أمانة على بياض وختامة والتحفظ على السيارة وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل المتهمين ما لم يكونا مطلوبين لسبب آخر وقيد الحرز المضبوط برقم أشياء وإيداعه خزينة النيابة على ذمة الفصل وتسليم السيارة لمالكها.