أمن الشرقية يعثر على سيارة مستشار مبلغ بسرقتها فى الزقازيق

أمن الشرقية يعثر على سيارة مستشار مبلغ بسرقتها فى الزقازيقالأربعاء، 09 مايو 2018 02:01 م
اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، على السيارة المبلغ بسرقتها من أحد المستشارين المقيم بمدينة الزقازيق، وتم إخطار النيابة العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد عثور الأجهزة الأمنية بالشرقية، على سيارة أحد المستشارين المبلغ بسرقتها من أمام منزله بمدينة الزقازيق، حيث تم تضيق الخناق على الجناة فتركوا السيارة وجارى تحديدهم والقبض عليهم.
وكان أحد المستشارين قد حرر منذ أيام مذكرة بسرقة سيارته الملاكى بمدينة الزقازيق أثناء تركها، وقام بتحرير محضر بالواقعة.
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