أمن أسوان يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بكوم أمبو

أسوان ندى سليم

شنت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، واللواء محمد خالد، مساعد مير الأمن، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة كوم أمبو ومركز دراو، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن 9 قرارات صادرة من الوحدة المحلية بإزالة أسوار ومبانى وكافتيريات مخالفة بدائرة مركزى شرطة دراو، ومركز كوم أمبو.

كما أسفرت الحملة عن 3 قرارات صادرة من هيئة التعمير والإدارة العامة لأملاك الدولة، لإزالة أى مبانى أو منشآت غير مرخصة وتتعدى على أراضى الدولة، وتعيق حركة المرور.