ألمانيا تسلّم تونس الإرهابى هيكل السعيدانى

ألمانيا تسلّم تونس الإرهابى هيكل السعيدانىالأربعاء، 09 مايو 2018 05:47 م
الشرطة الألمانية
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أفاد الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائى لمكافحة الإرهاب سفيان السليطى بأنّ السلطات القضائيّة التونسيّة تسلّمت اليوم الأربعاء من السلطات القضائيّة الألمانية الإرهابى هيكل السعيدانى.
وأوضح السليطى ، فى تصريح له اليوم ، أنّ عمليّة التسليم تمّت بناء على أمر دولى بالضبط صادر عن قاضى التحقيق بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب الى جانب مطالبة بالتسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل.
ولفت إلى أنّ السعيدانى متورط فى عدّة عمليات إرهابية وصدر فى حقّه عدد من أوامر التفتيش من قبل الوحدات الخاصّة لمكافحة الإرهاب.
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