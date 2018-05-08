29 موضوعا لخطبة التراويح فى شهر رمضان بالإسكندرية تعرف عليها

الإسكندرية – أسماء على بدر

أعلن الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم عن hختيار الموضوعات الخاصة بخاطرة التراويح فى شهر رمضان القادم وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والذى أكد على أهمية القيم والأخلاق والسلوكيات.

وينشر " اليوم السابع" 29 موضوع لصلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك وهم

1 من رمضان 1439هـ

رمضان شهر جماع الخير.

2 من رمضان 1439هـ

أركان الإسلام وحقيقته.

3 من رمضان 1439هـ

حقيقة الإيمان.

4 من رمضان 1439هـ

العلم النافع.

5 من رمضان 1439هـ

الدعاء سلاح المؤمن.

6 من رمضان 1439هـ

حقيقة الزهد.

7 من رمضان 1439هـ

قيمـة الإيثـار .

8 من رمضان 1439هـ

قيمة العـدل .

9 من رمضان 1439هـ

الحياء خير كله.

10 من رمضان 1439هـ

رمضان شهر الانتصارات .

11 من رمضان 1439هـ

الحق والواجب .

12 من رمضان 1439هـ

حق الوالدين.

13 من رمضان 1439هـ

حق الجوار.

14 من رمضان 1439هـ

رمضان شهر الرحمة والتسامح.

15 من رمضان 1439هـ

جـزاء المتقـين .

16 من رمضان 1439هـ

سلامة الصدر.

17 من رمضان 1439هـ

التفاؤل والأمل .

18 من رمضان 1439هـ

حديث القرآن عن محمد (صلى الله عليه وسلم) .

19 من رمضان 1439هـ

المسابقة في الخيرات.

20 من رمضان 1439هـ

حـال أهـل الجنـة.

21 من رمضان 1439هـ

نعمة الأمن والاستقرار.

22 من رمضان 1439هـ

السلام النفسي.

23 من رمضان 1439هـ

تعظيم ثواب الصدقة .

24 من رمضان 1439هـ

إياكم وهجر القرآن.

25 من رمضان 1439هـ

قيمة الوقت .

26 من رمضان 1439هـ

حسن الخاتمـة.

27 من رمضان 1439هـ

حقيـقة الخشيـة.

28 من رمضان 1439هـ

مرضاة الله ومرضاة الخلق .

29 من رمضان 1439هـ

البر والوفاء.