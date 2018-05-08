29 موضوعا لخطبة التراويح فى شهر رمضان بالإسكندرية تعرف عليها

29 موضوعا لخطبة التراويح فى شهر رمضان بالإسكندرية تعرف عليهاالثلاثاء، 08 مايو 2018 03:28 م
أعلن الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم عن hختيار الموضوعات الخاصة بخاطرة التراويح فى شهر رمضان القادم وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والذى أكد على أهمية القيم والأخلاق والسلوكيات.
وينشر " اليوم السابع" 29 موضوع لصلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك وهم
1 من رمضان 1439هـ
رمضان شهر جماع الخير.
2 من رمضان 1439هـ
أركان الإسلام وحقيقته.
3 من رمضان 1439هـ
حقيقة الإيمان.
4 من رمضان 1439هـ
العلم النافع.
5 من رمضان 1439هـ
الدعاء سلاح المؤمن.
6 من رمضان 1439هـ
حقيقة الزهد.
7 من رمضان 1439هـ
قيمـة الإيثـار .
8 من رمضان 1439هـ
قيمة العـدل .
9 من رمضان 1439هـ
الحياء خير كله.
10 من رمضان 1439هـ
رمضان شهر الانتصارات .
11 من رمضان 1439هـ
الحق والواجب .
12 من رمضان 1439هـ
حق الوالدين.
13 من رمضان 1439هـ
حق الجوار.
14 من رمضان 1439هـ
رمضان شهر الرحمة والتسامح.
15 من رمضان 1439هـ
جـزاء المتقـين .
16 من رمضان 1439هـ
سلامة الصدر.
17 من رمضان 1439هـ
التفاؤل والأمل .
18 من رمضان 1439هـ
حديث القرآن عن محمد (صلى الله عليه وسلم) .
19 من رمضان 1439هـ
المسابقة في الخيرات.
20 من رمضان 1439هـ
حـال أهـل الجنـة.
21 من رمضان 1439هـ
نعمة الأمن والاستقرار.
22 من رمضان 1439هـ
السلام النفسي.
23 من رمضان 1439هـ
تعظيم ثواب الصدقة .
24 من رمضان 1439هـ
إياكم وهجر القرآن.
25 من رمضان 1439هـ
قيمة الوقت .
26 من رمضان 1439هـ
حسن الخاتمـة.
27 من رمضان 1439هـ
حقيـقة الخشيـة.
28 من رمضان 1439هـ
مرضاة الله ومرضاة الخلق .
29 من رمضان 1439هـ
البر والوفاء.
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