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الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:00 م
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29 موضوعا لخطبة التراويح فى شهر رمضان بالإسكندرية تعرف عليها

الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:28 م
29 موضوعا لخطبة التراويح فى شهر رمضان بالإسكندرية تعرف عليها الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أعلن الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم عن hختيار الموضوعات الخاصة بخاطرة التراويح فى شهر رمضان القادم وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والذى أكد على أهمية القيم والأخلاق والسلوكيات.

 

وينشر " اليوم السابع" 29 موضوع لصلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك وهم

 

1 من رمضان 1439هـ 

رمضان شهر جماع الخير.

 

2 من رمضان 1439هـ

 أركان الإسلام وحقيقته.

 

3 من رمضان 1439هـ

حقيقة الإيمان.

 

4 من رمضان 1439هـ 

 العلم النافع.

 

5 من رمضان 1439هـ

الدعاء سلاح المؤمن.

 

6 من رمضان 1439هـ

 حقيقة الزهد.

 

7 من رمضان 1439هـ

قيمـة الإيثـار .

 

8 من رمضان 1439هـ 

 قيمة العـدل .

 

9 من رمضان 1439هـ

 

الحياء خير كله.

 

10 من رمضان 1439هـ 

 رمضان شهر الانتصارات .

 

11 من رمضان 1439هـ

الحق والواجب .

 

12 من رمضان 1439هـ

 حق الوالدين.

 

13 من رمضان 1439هـ

حق الجوار.

 

14 من رمضان 1439هـ

 

 رمضان شهر الرحمة والتسامح.

 

15 من رمضان 1439هـ

 

جـزاء المتقـين .

 

16 من رمضان 1439هـ

 سلامة الصدر.

 

 

17 من رمضان 1439هـ

التفاؤل والأمل .

 

18 من رمضان 1439هـ

 

 حديث القرآن عن محمد (صلى الله عليه وسلم) .

 

19 من رمضان 1439هـ

المسابقة في الخيرات.

 

20 من رمضان 1439هـ

 حـال أهـل الجنـة.

 

 

21 من رمضان 1439هـ

نعمة الأمن والاستقرار.

 

22 من رمضان 1439هـ 

 السلام النفسي.

 

23 من رمضان 1439هـ

تعظيم ثواب الصدقة .

 

24 من رمضان 1439هـ

 

 إياكم وهجر القرآن.

 

25 من رمضان 1439هـ

 

قيمة الوقت .

 

 

26 من رمضان 1439هـ 

 حسن الخاتمـة.

 

 

27 من رمضان 1439هـ

 

حقيـقة الخشيـة.

 

 

28 من رمضان 1439هـ

 

 مرضاة الله ومرضاة الخلق .

 

 

29 من رمضان 1439هـ

البر والوفاء.

 


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