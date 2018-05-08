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الثلاثاء، 08 مايو 2018 04:59 م
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وصول 165 ألف طن قمح إلي ميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 03:57 م
وصول 165 ألف طن قمح إلي ميناء الإسكندرية ميناء الاسكندريه-أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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وصل ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء ، شحنة قمح تزن 165 ألف طن قمح واردة من روسيا وأوكرانيا علي متن  4 سفن هي "ايدر فايف" ، و "تي سي فلور" ، و"سي باور" ، و"تريبيزيتزا" .
 
 كما يجري تفريغ سفينة محملة بالفحم تزن 79 ألف طن واردة من أوكرانيا ، والعبارة "جولي كوارزو علي متنها 410 سيارة ملاكي ماركات مختلفة ، بالإضافة إلي عدد 39 سيارة نقل قادمة من إيطاليا ، والسفينة "دياس" علي متنها 65 ألف طن فول صويا قادمة من أمريكا .
 
ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والسيارات والسفن والبضائع من وإلي الميناء بيسر وأمان .
 
 
 

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