وصول 165 ألف طن قمح إلي ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

وصل ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء ، شحنة قمح تزن 165 ألف طن قمح واردة من روسيا وأوكرانيا علي متن 4 سفن هي "ايدر فايف" ، و "تي سي فلور" ، و"سي باور" ، و"تريبيزيتزا" .

كما يجري تفريغ سفينة محملة بالفحم تزن 79 ألف طن واردة من أوكرانيا ، والعبارة "جولي كوارزو علي متنها 410 سيارة ملاكي ماركات مختلفة ، بالإضافة إلي عدد 39 سيارة نقل قادمة من إيطاليا ، والسفينة "دياس" علي متنها 65 ألف طن فول صويا قادمة من أمريكا .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والسيارات والسفن والبضائع من وإلي الميناء بيسر وأمان .