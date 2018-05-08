وصول 165 ألف طن قمح إلي ميناء الإسكندرية

وصول 165 ألف طن قمح إلي ميناء الإسكندريةالثلاثاء، 08 مايو 2018 03:57 م
ميناء الاسكندريه-أرشيفية
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وصل ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء ، شحنة قمح تزن 165 ألف طن قمح واردة من روسيا وأوكرانيا علي متن 4 سفن هي "ايدر فايف" ، و "تي سي فلور" ، و"سي باور" ، و"تريبيزيتزا" .
كما يجري تفريغ سفينة محملة بالفحم تزن 79 ألف طن واردة من أوكرانيا ، والعبارة "جولي كوارزو علي متنها 410 سيارة ملاكي ماركات مختلفة ، بالإضافة إلي عدد 39 سيارة نقل قادمة من إيطاليا ، والسفينة "دياس" علي متنها 65 ألف طن فول صويا قادمة من أمريكا .
ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والسيارات والسفن والبضائع من وإلي الميناء بيسر وأمان .
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