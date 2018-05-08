video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية الأردن يتوقع سباق تسلح حال انهيار الاتفاق مع إيران

الثلاثاء، 08 مايو 2018 04:09 م
وزير خارجية الأردن يتوقع سباق تسلح حال انهيار الاتفاق مع إيران أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن
رويترز
إضافة تعليق

حذر أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن اليوم الثلاثاء من "تداعيات خطيرة" وسباق تسلح محتمل فى الشرق الأوسط ما لم يتم التوصل إلى حل سياسى لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

وتحدث الصفدى فى ألمانيا قبل إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووى مع إيران أم سيعمل مع حلفائه الأوروبيين الذين يقولون إن الاتفاق نجح فى كبح طموحات إيران النووية.

وقال الصفدى إنه ليس على علم بالقرار الذى سيتخذه الرئيس الأمريكى لكنه حث على مواصلة المناقشة والحوار مع إيران رغم ما وصفها بأنها مخاوف واسعة النطاق فى الدول العربية من "تدخل" إيران فى المنطقة.

وقال للصحفيين بعد اجتماع مع زعماء "الائتلاف الكبير" الذى يضم اليمين واليسار وتتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "نحتاج جميعا للعمل معا لضمان إيجاد حل للصراعات فى المنطقة والسعى فى سبيل شرق أوسط خال من جميع أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف "إذا لم ننظر إلى الصورة على الساحة السياسية ونجد سبيلا لضمان خلو المنطقة برمتها (من هذه الأسلحة) فإننا سنواجه الكثير من التداعيات الخطيرة التى ستؤثر على المنطقة فى شكل سباق تسلح".

وفى مارس، قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لشبكة (سى.بى.إس) الاخبارية إن المملكة ستطور أسلحة نووية دون شك إذا فعلت إيران ذلك.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة المسلحة نوويا فى منطقة الشرق الأوسط لكنها لم تنف ذلك أو تؤكده.

وهدد ترامب مرارا بالانسحاب من الاتفاق الموقع عام 2015 لأنه لا يتطرق إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى أو دور طهران فى الحرب السورية واليمنية ولا يمنع إيران نهائيا من تطوير أسلحة نووية.

وقال مسؤول أمريكى كبير مطلع إن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تحركت كثيرا لتهدئة مخاوف ترامب بشأن برنامج الصواريخ الباليستية والشروط التى يزور بموجبها المفتشون الدوليون المواقع الإيرانية المشتبه بها وفقرات فى الاتفاق تحدد موعد انتهاء العمل ببعض البنود.

لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الجهود قد حققت تقدما كافيا لإقناع ترامب بالإبقاء على الاتفاق.

وتعهدت ألمانيا وفرنسا أمس الاثنين بالالتزام بالاتفاق النووى حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة منه، وقال فولكر كاودر زعيم المحافظين فى البرلمان الألمانى إن مواصلة الحوار مطلوبة للحيلولة دون عزل إيران.

وأضاف للصحفيين فى مورناو حيث تجتمع ميركل وغيرها زعماء الائتلاف الحاكم "من شأن ذلك ان يفاقم الوضع فى الشرق الأوسط".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بالاتفاق النووى مع إيران (تحديث)

نائب جمهورى أمريكى: ينبغى ألا تنسحب أمريكا من الاتفاق النووى الإيرانى

مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب وماكرون يناقشان الاتفاق النووى اليوم

متحدث بريطانى: ماى ستعمل مع الحلفاء لإصلاح الاتفاق النووى مع إيران

تعرف على مواقف الدول المشاركة فى الاتفاق النووى مع إيران قبل قرار ترامب

اخبار عربيه

اخبار عالميه

الاردن

الاتفاق النووى الايرانى

ايران

الخارجيه الايرانيه




لا تفوتك
رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

رئيس الوزراء: 5.5 مليار يورو حجم مشروعات إقليمية بالاتحاد من أجل المتوسط - صور

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

الرئاسة: السيسى وموسيفينى يشهدان توقيع عدد من الوثائق بين مصر وأوغندا

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

معلمون يكتشفون خطأ فى درس عن حريق القاهرة بـ"تاريخ الثانوية".. ويؤكدون: عناصر "الإخوان" بالمدارس تستغل السياق الملتبس لتشويه الشرطة.. ومؤرخ: خطأ كبير يجب تصويبه.. و"التعليم" ترد: الفقرة لا تحمل اتهامات لأحد

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

إشارات إيجابية على التعافى من الجراحة.. مدرب مانشستر يونايتد الأسطورى يبدأ التحدث بعد نزيف المخ.. كاريك: نصلى جميعا من أجله والعالم تضامن معه.. وذا صن تؤكد: عودة فيرجسون ستكون بطيئة

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

صور.. ريهانا بالزى"الباباوى".. ولوبيز وكاردشيان يرفعن "الصليب" فى Met Galla

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

الزمالك: جاهزون لسموحة أو الأسيوطى ونتمنى زيادة أعداد جماهير النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة