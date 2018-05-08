ننشر صور حضور خليفة حفتر احتفالات تخرج الدفعة 51 من الجيش الليبى

تصوير ( أ ف ب )

حضر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، أمس الاثنين، احتفالات تخرج الدفعة 51 من الجيش الوطنى الليبى، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى الرابعة لعملية الكرامة.

وبثت وسائل إعلام ليبية مراسم تخرج الدفعة 51 فى الكلية العسكرية، فى بنينا، بحضور عدد من القادة والمسئولين الليبيين.

وأشار المتحدث العسكرى الليبى العميد أحمد المسمارى، إلى دور القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف، مؤكدا أن الجيش الوطنى الليبى موحد وقائم على أسس وطنية وليست جهوية.

ومن جانبه، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية موسعة لتحرير درنة من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأكد حفتر، أنه أصدر التعليمات بتجنب المدنيين في معركة درنة، موضحا أن قوات الجيش الليبى تؤكد يدها بالسلام.



الجيش الليبى



القائد العسكرى خليفة حفتر



جانب من حفلة التخرج



حفلة تخرج الدفعة 51