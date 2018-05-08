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ننشر صور حضور خليفة حفتر احتفالات تخرج الدفعة 51 من الجيش الليبى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 10:02 ص
ننشر صور حضور خليفة حفتر احتفالات تخرج الدفعة 51 من الجيش الليبى القائد العسكرى خليفة حفتر
تصوير ( أ ف ب )
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حضر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، أمس الاثنين، احتفالات تخرج الدفعة 51 من الجيش الوطنى الليبى، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى الرابعة لعملية الكرامة.

وبثت وسائل إعلام ليبية مراسم تخرج الدفعة 51 فى الكلية العسكرية، فى بنينا، بحضور عدد من القادة والمسئولين الليبيين.

وأشار المتحدث العسكرى الليبى العميد أحمد المسمارى، إلى دور القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والقضاء على التطرف، مؤكدا أن الجيش الوطنى الليبى موحد وقائم على أسس وطنية وليست جهوية.

ومن جانبه، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية موسعة لتحرير درنة من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأكد حفتر، أنه أصدر التعليمات بتجنب المدنيين في معركة درنة، موضحا أن قوات الجيش الليبى تؤكد يدها بالسلام.

الجيش الليبى
الجيش الليبى

 

القائد العسكرى خليفة حفتر
القائد العسكرى خليفة حفتر

 

جانب من حفلة التخرج
جانب من حفلة التخرج

 

حفلة تخرج الدفعة 51
حفلة تخرج الدفعة 51

 

جانب من حفلة التخرج
جانب من حفلة التخرج

 

 


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