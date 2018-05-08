نبيه برى: لبنان بلد التوافق من حيث الأديان والأمور السياسية

بيروت (أ ش أ)

قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة مثل كل الانتخابات، تشهد تقدم أحزاب وتراجع أحزاب، ولكن جميع الأحزاب تبقى على الساحة، ولا يمكن أبدًا تجاهل أحد، فلبنان بلد التوافق، ليس فقط من حيث الأديان، وإنما أيضًا فى الأمور السياسية.

وأضاف برى - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أنه بمجرد أن ينعقد المجلس النيابي، من أوائل الأعمال التى يجب أن يبدأ بها هو تطوير القانون الانتخابى كى يرضى الأطراف كافة فى المجتمع اللبنانى.