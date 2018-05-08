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مياه القناة تنظم ورشة توعية بترشيد مياه الشرب بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:58 م
مياه القناة تنظم ورشة توعية بترشيد مياه الشرب بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية جانب من الورشة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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نظمت إدارة التوعية بشركة مياه القناه ورشة بهدف ترشيد المياه والحفاظ علىها،وتعليم مبادئ تصليح السباكة لعدم إهدار المياه وذلك بالتنسيق مع مكتبة مصرالعامة،وضمن النشاط الصيفى للمكتبة،وأدارالورشة كل من عادل عبد المنعم و المتحدث الإعلامي بشركة المياة، وسيف صبحى مدير ادارة التوعية،وتناولت الورشة عرض فيلم فيديويتحدث عن ترشيد إستهلاك المياه ومراحل تنقيتها.

وقام الأطفال برسم عدة لوحات تعبر عن ما وصل اليهم من سلوكيات إيجابية للترشيد والبعد عن السلوكيات السلبية، التى تؤدى لإهدارالمياه والإسراف فيها، وأشرفت على تنظيم البرنامج مارى زكريا عياد تحت رعاية من أمل رجب مدير المكتبه

وأكد عادل عبد المنعم  المتحدث الرسمى لشركة مياه القناه فى بيان للشركة اليوم، على أن هذة الورشة تأتي فى إطار تبنى رسالة نحو فلسفة جديدة للتعامل مع المياه، وترسيخ قيم الترشيد لدى الأطفال بجميع مراحلهم السنية.

 


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