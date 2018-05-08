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مهاب مميش: منطقة البحر المتوسط تشهد طفرة كبيرة فى مجال النقل واللوجستيات

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:04 ص
مهاب مميش: منطقة البحر المتوسط تشهد طفرة كبيرة فى مجال النقل واللوجستيات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب ــ هند مختار ـ سمير حسنى ـ محمد شعلان ـ صبرى غانم
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية للقناة، إن منطقة البحر المتوسط الأورومتوسطية  تشهد طفرة كبيرة فى مجال النقل واللوجستيات على مستوى العالم لما تملكه من موانئ .

وأضاف: نعمل فى مصر طبقا لتوجهات سيادية لتطوير النقل  البحرى والموانئ حتى تصبح دول الأورومتوسطية فى المقدمة.
 
جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر "الاتحاد من أجل المتوسط"، بمدينة الإسماعيلية، والذى تنظمه الأمانة العامة للاتحاد والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التنمية المحلية وقطاع الأعمال والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ومحافظى محافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بمشاركة ممثلى حكومات ورؤساء الموانئ الأورومتوسطية والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية.

وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مدينة الإسماعيلية تستضيف مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط الذى يقام خلال يومى 8-9 من مايو الجارى، تحت عنوان النقل البحرى والخدمات اللوجستية، والمعنى بربط دول حوض البحر المتوسط وموانئها لتقديم منظومة للنقل البحرى أكثر كفاءة، وكذلك عرض كل ما هو جديد فى هذه المنظومة وسبل تعاون دول المتوسط فى هذا القطاع.

ومن جانبه، قال السفير إيهاب فهمى، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، إن جلسات المؤتمر تستعرض قصص نجاح موانئ وقطاعات النقل البحرى لدول البحر المتوسط وتعزيز التواصل والحلول متعددة الوسائط فى المنطقة الأورومتوسطية، كما يعرض رؤساء موانئ المتوسط الجديد فى الخدمات اللوجستية للموانئ وكيفية تفعيل التعاون المشترك بين هذه الموانئ.


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