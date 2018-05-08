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مهاب مميش : عبور 58 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

الثلاثاء، 08 مايو 2018 01:27 م
مهاب مميش : عبور 58 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن سفينة تعبر القناه فى إتجاة بورسعيد
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 58 سفينة،بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفن بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم  سنغافوراTHALASSA  BATRIS  بحمولة 153 ألف طن قادمة من هولندا،ومتجهة إلى سيرلانكا.

وعبرت 34 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة )،بحمولة مليون و 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL   BACIFIC   OCEAN ، بحمولة 193 ألف طن، قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى إيطاليا.

 

             

 


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