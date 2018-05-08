مهاب مميش : عبور 58 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

مهاب مميش : عبور 58 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طنالثلاثاء، 08 مايو 2018 01:27 م
سفينة تعبر القناه فى إتجاة بورسعيد
إضافة تعليق
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 58 سفينة،بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفن بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم سنغافوراTHALASSA BATRIS بحمولة 153 ألف طن قادمة من هولندا،ومتجهة إلى سيرلانكا.
وعبرت 34 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة )،بحمولة مليون و 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL BACIFIC OCEAN ، بحمولة 193 ألف طن، قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى إيطاليا.
إضافة تعليق
قبل ساعات من قرار ترامب فى الملف النووى.. خبير بمكتب روحانى لـ"اليوم السابع": انسحاب واشنطن متوقع وسنعاقبها.. تعيين بمومبيو وبولتون نسف آمال الحوار.. رضوخنا لطموح واشنطن مستبعد.. والحرب خيار "غير عقلانى"
سرعة محمد صلاح تدق ناقوس الخطر فى ريال مدريد قبل نهائى دورى ابطال اوروبا.. BBC: راموس سيعانى أمام مهارات نجم ليفربول وإيقافه قد يكلفه الطرد.. ونجم الريال السابق: "على مارسيلو أن يصلي قبل مواجهة النجم المصري"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة