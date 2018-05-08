video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير الشركة المنفذة لمشروع بنبان أسوان: رصدنا 300 مليون دولار للطاقة الشمسية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:59 ص
مدير الشركة المنفذة لمشروع بنبان أسوان: رصدنا 300 مليون دولار للطاقة الشمسية المهندس شريف الجبلى- المدير التنفيذى لشركة إنارة المصرية
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق

أكد المهندس شريف الجبلى، المدير التنفيذى لشركة إنارة المصرية، إحدى تحالف الشركات المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان، أن الشركة رصدت أكثر من 300 مليون دولار لمشروعات الطاقة الشمسية بمصر، بالشراكة مع صناديق استثمار مختلفة وشركائنا من المستثمرين الأجانب.

 

وأضاف الجبلى، فى كلمته بمؤتمر الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، بفندق أولد كتراكت بمدينة أسوان، أن مشروع بنبان من شأنه أن يضع مصر على خريطة البلدان الرائدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعد من أهم مشاريع الإستثمار المباشر والتمويل الأجنبى فى مصر فى الوقت الحالى، متابعًا قائلا: "نسعى فى شركة إنارة لأن يكون لنا دوراً إيجابياً وفعالاً فى دعم صناعة الطاقة المتجددة فى مصر".

 

كما أكد المهندس صلاح عزت، ممثل وزارة الكهرباء، على أن قيادات الدولة حريصة على تنمية صعيد مصر، وهذا ما تحقق فى إنشاء مشروع الطاقة الشمسية الجديد بمنطقة بنبان ليكون بمثابة سد عال جديد فى مصر، مضيفاً أن مشروع الطاقة الشمسية ساهم فى وضع مصر على الخارطة العالمية للطاقة الشمسية، حيث من المقرر مشاركة 32 شركة للعمل فى هذا المشروع الضخم.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الاستثمارى تحت عنوان "مصر وآفاق جديدة للطاقة المتجددة" بفندق أولد كتراكت بمدينة أسوان، برعاية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وبحضور المهندس شريف الجبلى المدير التنفيذى لشركة إنارة المصرية وكورنيليوس ماتوس نائب رئيس شركة ديزرت تك لمشروعات الطاقة بشمال إفريقيا والبحر المتوسط، وأيضاً إيريك بيكر الرئيس الإقليمى لوحدة تمويل القطاع الخاص بالبنك الدولى، والمهندسة لمياء عبد الهادى رئيس وحدة تعريفة التغذية ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى ممثلى البنوك الممولة والشركات الإستثمارية والوزارات والجهات التنفيذية.

 

وأشاد المهندس صلاح عزت، بجهود وزارة الكهرباء فى هذا المشروع للإسراع فى خطوات تنفيذه فى وقت قياسى والذى سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ختام فعاليات تدريب مستشارى هيئة قضايا الدولة بأسوان

الطاقه الشمسيه

مشروع بنبان

وزاره الكهرباء

اخبار اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

صندوق النقد: اقتصاد مصر ينموا أسرع من 5% والمصريون سيرون الفارق قريبا (فيديو)

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

التعليم: انطلاق امتحانات الدبلومات 19 مايو.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

صور.. حسم مصير الاتفاق النووى مع إيران اليوم.. طهران تحبس أنفاسها وتهدد الإدارة الأمريكية بالندم حال الانسحاب.. والخارجية تؤكد: ردنا سيكون مؤلما.. وإجماع أوروبى على رفض نسف الصفقة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

هل هناك من يقرأ رسائلك ويتتبع خطواتك؟.. فيس بوك تطرد موظفا استغل صلاحياته فى التجسس على النساء وتتبعهم على الإنترنت.. العاملون بشركة أوبر يستهدفون المشاهير.. وفيديو يكشف قدرة موظفى تويتر على قراءة رسائلك الخاصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة