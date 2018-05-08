مدير الشركة المنفذة لمشروع بنبان أسوان: رصدنا 300 مليون دولار للطاقة الشمسية

أسوان – عبد الله صلاح

أكد المهندس شريف الجبلى، المدير التنفيذى لشركة إنارة المصرية، إحدى تحالف الشركات المنفذة لمشروع الطاقة الشمسية بأسوان، أن الشركة رصدت أكثر من 300 مليون دولار لمشروعات الطاقة الشمسية بمصر، بالشراكة مع صناديق استثمار مختلفة وشركائنا من المستثمرين الأجانب.

وأضاف الجبلى، فى كلمته بمؤتمر الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، بفندق أولد كتراكت بمدينة أسوان، أن مشروع بنبان من شأنه أن يضع مصر على خريطة البلدان الرائدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعد من أهم مشاريع الإستثمار المباشر والتمويل الأجنبى فى مصر فى الوقت الحالى، متابعًا قائلا: "نسعى فى شركة إنارة لأن يكون لنا دوراً إيجابياً وفعالاً فى دعم صناعة الطاقة المتجددة فى مصر".

كما أكد المهندس صلاح عزت، ممثل وزارة الكهرباء، على أن قيادات الدولة حريصة على تنمية صعيد مصر، وهذا ما تحقق فى إنشاء مشروع الطاقة الشمسية الجديد بمنطقة بنبان ليكون بمثابة سد عال جديد فى مصر، مضيفاً أن مشروع الطاقة الشمسية ساهم فى وضع مصر على الخارطة العالمية للطاقة الشمسية، حيث من المقرر مشاركة 32 شركة للعمل فى هذا المشروع الضخم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاستثمارى تحت عنوان "مصر وآفاق جديدة للطاقة المتجددة" بفندق أولد كتراكت بمدينة أسوان، برعاية اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وبحضور المهندس شريف الجبلى المدير التنفيذى لشركة إنارة المصرية وكورنيليوس ماتوس نائب رئيس شركة ديزرت تك لمشروعات الطاقة بشمال إفريقيا والبحر المتوسط، وأيضاً إيريك بيكر الرئيس الإقليمى لوحدة تمويل القطاع الخاص بالبنك الدولى، والمهندسة لمياء عبد الهادى رئيس وحدة تعريفة التغذية ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى ممثلى البنوك الممولة والشركات الإستثمارية والوزارات والجهات التنفيذية.

وأشاد المهندس صلاح عزت، بجهود وزارة الكهرباء فى هذا المشروع للإسراع فى خطوات تنفيذه فى وقت قياسى والذى سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.