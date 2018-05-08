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محافظ كفر الشيخ يوزع شهادات أمان المصريين على الأسر الأكثر احتياجا

الثلاثاء، 08 مايو 2018 07:15 م
محافظ كفر الشيخ يوزع شهادات أمان المصريين على الأسر الأكثر احتياجا توزيع الشهادات
كفر الشيخ -محمد سليمان
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وزّع اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، شهادة أمان للمصريين على عدد من الأسر الأولى بالرعاية مجانا بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك بحضور العميد علاء نجم مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

تصدر الشهادات من خلال البنوك الأربعة الحكومية الكبرى وهى، بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى، ويبلغ فروع هذه البنوك حوالى 2500 بنك على مستوى الجمهورية، ويمكن لكل المواطنين الذى تتراوح أعمارهم بين 18، 59 عاماً الحصول على هذه الشهادة بالرقم القومى فقط.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم توزيع 25 شهادة أمان المصريين، اليوم، على الأرامل والمطلقات بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك ضمن الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة، بمحافظة كفرالشيخ، لافتا انه يتم منح شهادة أمان المصريين لأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين على نفقة المحافظة، وتمنح الشهادة لصاحبها فائدة سنوية ثابتة بنسبة 16%، تصرف فى نهاية مدة الشهادة، وتبلغ مدة الشهادة 3 أعوام،وقابلة للتجديد مرتين لتصل إلى 9 سنوات، هذه الشهادة الادخارية لها ميزة تأمينية إذ إنها عبارة عن وثيقة تأمين على الحياة.

من جانبه قال العميد علاء نجم مدير جمعية الاورمان بكفرالشيخ، إنه سيتم توزيع 25 شهادة أمان المصريين على الأرامل والمطلقات والمهجورات وذوى الاحتياجات الخاصة، شهريا، وجارى حاليا الإعداد لتوزيع 17 ألف طن لحوم، 18 طن دواجن، على الأسر الأولى بالرعاية قبيل شهر رمضان الكريم بالاضافة إلى كرتونة رمضان، وتنظيم افطار جماعى يوم بكل مركز ومدينة خلال شهر رمضان المعظم، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ.


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