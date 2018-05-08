محافظ كفر الشيخ: نظفنا 13 فدانا من القمامة تمهيدا لإنشاء مساكن للشباب

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من نقل كل تراكمات القمامة بالمقلب العمومى غربى مدينة كفر الشيخ، على مساحة إجمالية تتجاوز 13 فدانا، لإنهاء معاناة أبناء المدينة التى استمرت 65 عاما، والقضاء على أشكال المقالب العشوائية ونقلها خارج المدينة، حفاظا على صحة المواطنين، واستغلالا للموقع الخالى من أى إشغالات فى إقامة مئات الوحدات السكنية للشباب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة سلمت 6 أفدنة لوزارة الإسكان، لتنفيذ مشروع إسكان الشباب بمدينة كفر الشيخ، وجارٍ تسليم بقية المساحة، إضافة إلى مواقع أخرى، منها منشأة فؤاد البحرية وقطع أخرى، لحل أزمة الإسكان بالمدينة المستمرة منذ 2004 حتى الآن، مؤكدا أنه يتابع ملف الإسكان شخصيا بشكل يومى، من خلال الزيارات الميدانية لمواقع المشروع ومتابعة التقارير اليومية.

ولفت اللواء السيد نصر، إلى أنه تم الانتهاء من نقل مليونين و250 ألف متر مكعب من التراكمات من مقلب كفرالشيخ العمومى للقمامة بتكلفة 6 ملايين جنيه، فى مدة لم تتجاوز 11 شهرا، وكان من المقرر نقل المقلب فى 3 سنوات بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه، أى تم توفير 54 مليون جنيه، مؤكدا طرح 20 عمارة سكنية وإنشاء برجين لإسكان الشباب بموقع المقلب.