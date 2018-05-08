محافظ قنا: 5 آلاف و850 عامل اشتروا بـ10 ملايين و 839 ألف جنيه شهادة آمان

قنا - هند المغربى

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن قيمه المبالغ المالية لشهادات أمان المصريين التى تم إصدارها لأبناء قنا من العاملين بالديوان العام والوحدات التابعه لها وكذا العاملين بقطاع الكهرباء وشركه مياه الشرب والصرف الصحى، بلغت 10 ملايين و839 ألف جنيه، لعدد 5 الآف، و 850 عامل، من إجمالى عدد العماله بتلك القطاعات والبالغ عددها 8 الآف، و355 عامل.

ونوه المحافظ إلى أن شركه مياه الشرب والصرف الصحى، أصدرت وثيقتين للعاملين بها، الأولى بقيمة 2500 جنيه، استفاد منها 3 الآف، و657 عامل من فئة العمالة الدائمة والمؤقتة، بإجمالى 9 مليون و892 ألف و500 جنيه، والثانية بقيمة 500 جنية لعدد 18 عامل محصل بالعمولة بإجمالى قيمة 9 الآف جنيه .

وأشار المحافظ إلى أن الدوله تسعى إلى التأمين على العاملين بقطاع المقاولات والنشاط الزراعى، والحرف اليدوية، وأصحاب المهن الخطرة، ممن ليس لهم أى تغطية تأمينية أو اجتماعية.

يذكر إنه جاءت فكرة إطلاق البنوك لهذه الشهادة بناء على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش افتتاح مجموعة من المشروعات بمدينة العلمين، بضرورة توفير 5 مليارات جنيه لصالح مليونى عامل بالشركات التى تنفذ مشروعات قومية تحت إشراف القوات المسلحة، على أن تقوم تلك الشركات بجدولة تلك الشهادات على عمالها.

ومن ناحيه أخرى، شدد محافظ قنا، على كافه القطاعات بضرورة الانتهاء من إصدار وثيقة الآمان لبقيه العاملين من أبناء قنا.