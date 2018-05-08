محافظ سوهاج: إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز طهطا

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا حملة مكبرة تم خلالها إزالة 13 حالة تعد واقعة على الأراضى الزراعية، وذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة.

وأوضح عدلى أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالاشتراك مع قوات أمن الشمال، وقسم شرطة طهطا، والإدارة الزراعية والحملة الميكانيكية، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 15 قيراطا و18 سهما بناحية قرية الصوامعة، عن طريق عمال الوحدة المحلية، وكانت الإزالة بناء بلوك ابيض بدون ترخيص على أراضى زراعية، وجارى المتابعة المستمرة وإزالة التعديات بشكل فورى.