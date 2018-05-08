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محافظ دمياط يبحث مع ممثلى شركتى بترول مشروعات النفع العام بالمحافظة

الثلاثاء، 08 مايو 2018 12:00 ص
محافظ دمياط يبحث مع ممثلى شركتى بترول مشروعات النفع العام بالمحافظة محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خالد حمدان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الوسطانى للبترول واللواء بلال شاهين مدير عام العلاقات الحكومية لشركة دانا غاز، لبحث سبل دعم الشركتين لمشروعات النفع العام بالمحافظة، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها لعمل بروتوكولات تعاون مع الشركات العاملة على أرض المحافظة تحت شعار "المشاركة المجتمعية" لاستكمال المشروعات القائمة بالمحافظة ورصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير المستشفيات.

حيث أكد المحافظ نجاح تلك المبادرة فى تحقيق العديد من النجاحات أهمها القضاء على فيروس سى من خلال توفير العلاج لأكثر من 8 آلاف و500 مريض وتزويد المستشفيات بالحضانات وتطويرها ورفع كفاءة بعض الطرق
وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والتقدير لخالد حمدان، واللواء  بلال شاهين على تبرعهم بعدد 1000 كرتونة من المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ولتعهد الشركتين بدعم صندوق التنمية بالمحافظة لاستكمال بعض المشروعات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف فتحى مساعد رئيس شركة الوسطانى للبترول للعمليات واللواء حسن عيسى العلاقات الحكومية والمهندس محمد فاروق مدير عام saftey بشركة الوسطانى للبترول.

 


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