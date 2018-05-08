محافظ دمياط: افتتاح فندق اللسان فى نهاية 2018 بتكلفة 300 مليون جنيه

دمياط - معتز الشربينى

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن المحافظة كانت وما زالت على مر التاريخ تحظى بتنوع كبير فى تركيبتها الاجتماعية والحضارية، وتحتل مكانة تاريخية متميزة.

وأضاف المحافظ، فى لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين، اليوم الثلاثاء، على هامش الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الذى يوافق 8 مايو من كل عام، ذكرى انتصار شعب دمياط على الحملة الصليبية وأسر لويس التاسع عشر، أن دمياط شهدت دفع عجلة التنمية فى كل المجالات، وتم تحقيق مزيد من الإنجازات على أرض المحافظة، وفى مقدمتها مدينة دمياط للأثاث، باعتبارها مشروعا تنمويا ضخما يهدف لإنشاء مدينة أثاث متكاملة على مساحة 331 فدانا، لخدمة صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها.

وأشار الدكتور إسماعيل عبد الحميد، إلى أن مشروع مدينة دمياط للأثاث شهد عديدا من الخطوات، وتوقيع عديد من البروتوكولات، متابعا: "هناك إنجازات عديدة شهدتها المحافظة فى مجال التعليم، منها إحلال وتجديد ما يقرب من 100 مدرسة، إضافة لمشروعات البنية التحتية فى مجالات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق والصحة والقضاء على العشوائيات، كما تم توصيل المرافق لمدينة دمياط للأثاث، وجارٍ دعم صناعة الأثاث للخروج من الصناعة العشوائية إلى الصناعات القادرة على التنافس محليا وعالميا".

وأكد محافظ دمياط فى حديثه خلال اللقاء، أنه تم حل مشكلات القرى الأكثر احتياجا، وجارٍ تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة سكنية نموذجية، بعد بناء 10 عمارات بها، وجارٍ أيضا الاستعداد لافتتاح فندق اللسان برأس البر نهاية العام الجارى، بعد استكمال أعمال البناء بتكلفة 300 مليون جنيه، وهو الفندق الذى تديره أكبر شركة لإدارة الفنادق بالعالم.

كما أضاف المحافظ انه تم طرح مدينة الخالدين على طريق رأس البر فى مزايدة للتحول إلى متنفس لأهالي دمياط بعد أن ظلت مهملة لسنوات طويلة وتم تحديد 30 % مساحات خضراء و70 % مبان ، كما انه جارى تطوير كوبري دمياط المعدني لتعظيم الاستفادة منه

ولفت المحافظ إلى أن ميناء دمياط شهد تطويرا واسعا، وتم تعميق الغاطس إلى 16 مترا لاستقبال سفن الجيل الرابع، والوصول إلى المنافسة العالمية، كما أن المحافظة استفادت من الشركات الموجودة بالميناء فى مشروعات المشاركة المجتمعية سنويا، وبلغ مبلغ الدعم من هذه الشركات 37 مليون جنيه، بخلاف دعم عدد من المشروعات، متابعا: "تم تنفيذ 42 مشروع صرف صحى بالمحافظة، منها 13 مشروعا تابعا للبنك الدولى، والباقى يتبع الهيئة القومية للصرف الصحى، ونسبة توصيل شبكات الصرف الصحى بالمحافظة بلغت 86%، ونسبة مياه الشرب 100%".

وأوضح المحافظ أنه جارٍ تطوير مصنع أبو جريدة لجمع وتدوير القمامة، وتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعادة تدوير القمامة وإنتاج طاقة بديلة،

كما تم الاتفاق مع نيفين جامع، رئيس صندوق دعم المشروعات الصغيرة، على إقامة 4 معارض سنوية بأرض الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مدينة نصر، لخدمة صغار الصناع بدمياط، على أن تكون مدة المعرض 10 أيام.

ولفت المحافظ إلى أنه جارٍ افتتاح مشروع تطوير قناة البط بدمياط، لتطوير وخدمة بحيرة المنزلة خلال أيام، بعدما كانت متوقفة منذ 1997، كما يتم حاليا تغيير كابلات الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية بـ200 مليون جنيه من الخطة العاجلة لتصبح دمياط الأولى على المحافظات فى هذا المجال، مستطردا: "جارٍ وضع خطة 2020 للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لكل أنحاء المحافظة، كما تم دعم مشروعات الرصف بجميع القرى بمبلغ 80 مليون جنيه"، لافتا إلى أن تطوير ستاد دمياط يحتاج 150 مليون جنيه، وأنه تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على وضع مخطط للبدء فى تطوير الاستاد بمبلغ مبدئى 40 مليون جنيه.

وشدد محافظ دمياط على أنه يسعد بتلقى شكاوى المواطنين بأى وسيلة من الوسائل المتاحة، متابعا: "لا يضايقنى التواصل معهم فى أى وقت، لأن المواطن من حقة أن يلقى خدمة طيبة وتُحل كل مشكلاته"، مؤكدا أن هناك معايير واضحة لتقييم أداء رؤساء المدن والقرى، وأنه لا يتردد فى استبعاد أى مقصر من منصبه أو إحالته للنيابة العامة.