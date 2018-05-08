محافظ القليوبية وسفير أرزبيجان يضعان إكليل الزهور على نصب حيدر علييف بالقناطر

القليوبية ـ أحمد عبد الهادي بكير

استقبل اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، السفير تورال رضا ييف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، لوضع أكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف فى ذكرى رحيله بالقناطر الخيرية.

ويعتبر حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسا لها بناء على طلب الشعب وأحدث بها طفرة اقتصادية بها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالسفير الأذربيجانى عن سعادته البالغة بهذا الطقس السنوى الذى تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية.