محافظ الغربية: اعتماد 4 ملايين جنيه لرصف شوارع زفتى وافتتاح وحدة حروق

الغربية - محمد طارق

في استجابة لما نشره "اليوم السابع"، من مطالب مشروعة وأساسية لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، وهي رصف شوارع المدينة بعد تكسيرها بسبب الغاز الطبيعى، والذي يتضرر منه جميع السكان، ووحدة الحروق والتجميل بمستشفى زفتي العام التى تكلفت أكثر من 8 ملايين جنيه، وانتهت الشركة المنفذة من كافة المرافق، وإعلان قيادات الصحة بالمحافظه عن استلام أعمال التطوير التي بدأت في مارس 2016 وانتهت بالفعل منذ 8 أشهر تقريبا وبلغت تكلفتها 8 ملايين جنيه، إلا أن أهالي المدينة وجميع محافظات الدلتا التي تخدمهم وحدة الحروق في انتظار تدخل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لإنهاء الأزمة وتوفير 2 مليون جنيه لتوفير المعدات وافتتاحها .

وأكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لـ "اليوم السابع" ، أنه تم صرف مبلغ 2 مليون جنيه لمجلس مدينة زفتي استلمه اللواء محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة زفتي لرصف شوارع المدينة وإعادة الشىء لأصله .

وأضاف المحافظ بأنه سيتم اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه لجلب باقي معدات وحدة الحروق والتجميل بمستشفى زفتي العام التي تساعد في اكتمال المبنى الجديد وتقديم خدماته بالكامل للمرضى بالحروق والتشوهات.