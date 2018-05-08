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محافظ الدقهلية آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ١٤ يونيو

الثلاثاء، 08 مايو 2018 11:46 م
محافظ الدقهلية آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ١٤ يونيو محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة هو 14 يونيو القادم، مشيراً الى الدور الهام والحيوى لإعلام المواطنين من قبل الوحدات المحلية وجهات الولاية على أراضي الدولة فى سرعة التقدم لتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة قبل انتهاء الموعد المحدد.
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، لأعضاء اللجنة العليا المشكلة لإزالة التعديات على املاك الدولة بنطاق المحافظة بحضور اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، العقيد احمد صلاح الدين، المستشار العسكرى للمحافظة، المقدم شريف يوسف، قائد قوات التامين، رؤساء المراكز والمدن والاحياء، مسئولي الأملاك والشئون القانونية، تقرر البدء من غداً الاربعاء الموافق 9/ 5/ 2018 في الاعداد والتجهيز لإزالة 10 حالات تعديات صارخه على أملاك الادارة المركزية للموارد المائية والرى، على ان تقوم جهة الولاية بتوفير كافة المعدات اللازمة للتنفيذ بالتنسيق مع كافه الجهات على أن يتم الانتهاء منها على وجه السرعة. 
 
ووجه الشعراوى، لأهمية التنسيق التام بين كافه الوحدات المحلية وجهات الولاية على أراضى الدولة والأجهزة الأمنية لإزالة كافه التعديات على املاك الدولة، مشيراً الى انه سيتم استثمار المساحات المستردة في مشروعات تنموية تعود بالنفع اقتصادياً على الدولة وإتاحة فرص عمل للشباب.
 
وشدد محافظ الدقهلية، علي ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم على أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها، مشدداً على ضرورة التعامل بكل حسم خلال حملات الإزالة والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتنفيذ قرارات الإزالة بشدة من أجل الحفاظ على أملاك الدولة.
 
وأضاف المحافظ، بانه سيتم تنفيذ كافة قرارات الإزالة على التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتقدم واضعي اليد بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه، حرصا على استرداد كافة أراضي الدولة المتعدي عليها للاستفادة منها في الاستثمار لصالح الاقتصاد القومي وتشغيل الشباب من خلال إقامة العديد من المشروعات الخدمية بنطاق المحافظة.
 
 

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