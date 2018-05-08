محافظ البحيرة توجه بتكثيف الجهود لمكافحة الكلاب الضالة بالشوارع والميادين

محافظ البحيرة توجه بتكثيف الجهود لمكافحة الكلاب الضالة بالشوارع والميادينالثلاثاء، 08 مايو 2018 01:27 م
جانب من الاجتماع
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شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،على تكثيف الجهود لمكافحة الكلاب الضالة وتطهير مصادر تكاثر ناقلات الأمراض من البعوض والذباب بمدن ومراكز وقرى المحافظة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
كما وجهت بزيادة دوريات مكافحة الكلاب الضالة بالتنسيق مع مديرية الأمن و الوحدات المحلية و تزويد الطب البيطرى ببنادق الخرطوش اللازمة وزيادة عدد القناصين وكذا العمل على توفير الأمصال اللازمة لعلاج حالات العقر بالمستشفيات المركزية.
جاء ذلك خلال رئاستها للجنة العليا لمكافحة ناقلات الأمراض بحضور اللواء مجدى عنانى السكرتير العام واللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن و مديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة والرى ورؤساء مدن دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت والإدارة العامة للأمراض المتوطنة وإدارة البيئة بالمحافظة.
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