محافظ الإسماعيلية يقرر غلق 5 منشآت طبية لمخالفتهم القانون

الإسماعيلية – جمال حراجى

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرارا بالغلق الإداري لـ 5 منشآت طبية غيرحكومية بناء على توصية من إدارة العلاج الحربمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، وذلك لرصدها عددا من المخالفات الصحية والقانونية.

و كانت إدارة العلاج الحر أوصت بغلق عددا من المنشآت الطبية غير الحكومية بالإسماعيلية منها عيادة الدكتور أحمد على محمد طريح تخصص جراحة عظام الكائن بشارع الخير والبركة رقم ( 5 ) الإسماعيلية، وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى، وعدم وجود عقد نفايات .

وتضمنت قرارات الغلق الإداري 4 منشآت طبية غير حكومية بالقصاصين، منها مركز النور الطبى لصاحبه كمال الدين محمد خليل والكائن بشارع كمال سرى خلف بنزينه التعاون بالقصاصين، حيث لا يوجد ترخيص أشعة ولا يوجد ترخيص لمعمل التحاليل ( معمل الحياة ) ولا يوجد عقد نفايات، وغلق عيادة النور التخصصية لمديرها الفني د طارق السيد عبد الجواد الكائنة بشارع كمال سرى خلف بنزينه التعاون القصاصين وذلك لعدم وجود عقد نفايات ( منتهى من شهر 3/ 2016 ) ولا يوجد ترخيص مكانى، وغلق معمل الريان الخاص بالدكتورة مشيرة محمد السيد وعيادة أحمد على الديب وتخصصه صدر والكائن بشارع القيثارية أمام موقف الزقازيق القصاصين حيث لا يوجد ترخيص مكانى للعيادة ،ولا يوجد عقد نفايات للعيادة ولا ترخيص مكانى للمعمل، وغلق عيادة الدكتور رفاعي عبد الرحمن داوود تخصص نساء وتوليد الكائنة بشارع القصاصين الجديدة المحطة أمام السوق بر أيمن ( نزلة الكوع ) القصاصين الإسماعيلية، وذلك لوجود ترخيص مكانى رقم 325 لسنة 1995 للعيادة بالدور الأول من العقار بدون غرفة عمليات، ووجود غرفة عمليات بالدور الثانى بنفس العقار غير مرخصة.