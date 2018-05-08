محافظة السويس تستعد لافتتاح معرض أهلاً رمضان

السويس - سيد نون

تستعد محافظة السويس لافتتاح معرض اهلاً رمضان بأرض المعارض فى حى السويس،وذلك يوم الخميس القادم لتوفير السلع الغذائية المتنوعة لشعب السويس برعاية اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، وتنظمه الغرفة التجارية المصرية بالسويس، بالتنسيق مع مديرية التموين.

ويشمل المعرض السلع الغذائية المتنوعة، واللحوم والدواجن، وياميش رمضان،والمفروشات والمشغولات اليدوية، والملابس والمنظفات، والمشروبات، وجميع السلع التى تخص المواطنين.

يشارك فى المعرض عدد كبير من تجار السويس، تلبية لدعوة محافظ السويس بالمشاركة فى المعرض بمنتجاتهم بأسعار فى متناول الجميع وبجودة عالية.

ويشارك بالمعرض شركات المواد الغذائية، وشركات البترول، والاسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى، والمدارس المنتجة بمديرية التربية والتعليم، والأسر المعيلة.