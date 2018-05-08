محافظا الشرقية وبنى سويف يتفقدان مشروعات الزراعة الحيوية والمستحضرات الطبية

زار اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وبرفقته المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف مجموعة شركة أعشاب طبية بمركز ومدينة بلبيس للإطلاع على التجربة الناجحة التي حققتها في مجال الزراعة الحيوية والمستحضرات الطبية والخدمات البيئية وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد محافظ الشرقية، أن المجموعة استطاعت بناء نوع جديد من المجتمعات، وإقامة مزرعة للإنتاج الحيوي في رمال الصحراء، تضم كافة الخدمات الصحية المتكاملة لكل العاملين بها والمجتمع المحيط، وتوفر الخدمات التعليمية لأبنائهم في مؤسسة تعليمية تطبق نظم التعليم الحديثة، بما يعكس الاهتمام بالتنمية الإنسانية والاستثمار الأمثل في البشر .

من جهته، أشاد محافظ بني سويف بمنظومة العمل الناجحة للمجموعة، والتى استطاعت تحقيق تنمية مستدامة للفرد والمجتمع، قائلا: " نسعى للاستفادة منها في محافظة بني سويف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الزيارات المتبادلة للإطلاع على أحدث النظم المتبعه في المنظومة بهدف نجاحها في محافظة الشرقية".