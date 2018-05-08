مجلس قبائل التبو بليبيا يعلن استمراره فى وقف إطلاق النار بمدينة سبها

كتب : أحمد جمعة

أعلن مجلس قبائل التبو للتنسيق وإنهاء الأزمة بسبها جنوب ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن استمراره فى وقف إطلاق النار من جانبه إلا فى حالات الدفاع عن النفس.

وقال مجلس قبائل التبو فى بيان صحفى، إن استمراره فى وقف إطلاق النار يأتى لفسح المجال لسكان مدينة سبها للمشاركة بفاعلية فى الملتقى الوطنى الليبى وتوفير المناخ الملائم لهم لإبداء أرائهم فى القضايا المطروحة فى هذا الملتقى، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها.

وأشاد الملتقى الوطنى الليبى ببيان مجلس قبائل التبو للتنسيق وإنهاء الأزمة فى مدينة سبها، واستمراره فى وقف إطلاق النار إلا فى حالات الدفاع عن النفس لإفساح المجال لسكان مدينة سبها للمشاركة بفعالية فى الملتقى الوطنى الليبى، المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء.

وقال الملتقى الوطنى الليبى "يسعدنا جدا أن يُعقد الملتقى الوطنى الليبى فى سبها اليوم فى أفضل الظروف بعد هذا القرار، يجب أن يكون لدى جميع الليبيين الفرصة الكاملة لإسماع صوتهم والمشاركة فى تقرير مصير بلادهم، شاركوا لأن ليبيا تهمنا ولأن أمورنا شورى بيننا".