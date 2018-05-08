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مجلس الوزراء السعودى يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التدخلات الإيرانية

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:53 م
مجلس الوزراء السعودى يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التدخلات الإيرانية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض (أ ش أ)
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أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة توحيد الجهود والمواقف؛ لمواجهة تدخلات النظام الإيرانى وأدواته فى شئون الدول العربية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء السعودى، أعرب خلال جلسته اليوم الثلاثاء، التى ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن إدانته للتدخلات الإيرانية فى شئون المغرب الشقيق، من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التى تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى المغرب، مؤكداً وقوف المملكة مع المملكة المغربية وتأييدها فى كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما فى ذلك قرارها قطع علاقاتها مع إيران.

وأعربت المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحارى على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس.

كما أعرب المجلس كذلك عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم المسلح الذى استهدف وزير الداخلية بجمهورية باكستان الإسلامية إحسان إقبال، مجددا وقوف المملكة معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

 


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