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الثلاثاء، 08 مايو 2018 09:29 م
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مباحث التموين تضبط 24 طنا من القمح الفاسد قبل تمريره داخل مطحن بأسوان

الثلاثاء، 08 مايو 2018 08:16 م
مباحث التموين تضبط 24 طنا من القمح الفاسد قبل تمريره داخل مطحن بأسوان قمح
أسوان ندى سليم
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نجحت مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، برئاسة المقدم أشرف عبد المعطى، فى إحباط تمرير 24 طنا من القمح الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمى، داخل إحدى المطاحن بمركز أسوان، وذلك بعد أن تم ضبط سيارة نقل محملة بالكميات المضبوطة، والتى بفحصها تبين أن المضبوطات تحتوى على حشرات متحركة بداخلها، ومن جانبها تحفظ رجال المباحث على أطنان القمح، وتم ضبط السائق الذى يقود السيارة للتحقيق معه وتحديد بقية المتهمين المتورطين فى توريد المواد الفاسدة بالأسواق.

 

وتمكن رجال مباحث التموين، اليوم، الثلاثاء، من ضبط طن و200 كيلو من الأسماك المهربة والمحظور صيدها من بحيرة ناصر، خلال فترة غلق البحيرة أمام الصيادين، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين بصيد الأسماك إلى النيابة للتحقيق معهما، كما تم ضبط 3 أطنان من السكر غير المطابق للمواصفات القياسية، وتم تحرير 3 مخالفات للمخابز البلدية، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.


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