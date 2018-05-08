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مؤسسات حقوقية: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل أكثر من 500 فلسطينى الشهر الماضى

الثلاثاء، 08 مايو 2018 02:35 م
مؤسسات حقوقية: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل أكثر من 500 فلسطينى الشهر الماضى الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (رويترز)
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قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت 551 فلسطينيا فى أبريل، بينهم 124 طفلا وتسع نساء.

وأضافت مؤسسات نادى الأسير الفلسطينى والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شئون الأسرى ومركز الميزان لحقوق الإنسان فى بيان مشترك "عدد المعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال بلغ أكثر من 6000 أسير منهم 63 سيدة من بينهن 8 فتيات قاصرات ونحو 350 طفلا ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450 معتقلا".

وذكر البيان أن "حوالى 430 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها منذ فبراير".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر دون محاكمة، وتكون هذه الفترة قابلة للتجديد.

وقالت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية فى بيانها "عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات ارتفع إلى 537 معتقلا بينما يقضى 484 معتقلا أحكاما صدرت بحقهم لأكثر من 20 سنة أو أقل من مؤبد".

وأضاف البيان "431 معتقلا صدرت بحقهم أحكام تتراوح ما بين 15و20 سنة و275 معتقلا يقضون أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10 و15 سنة".

وقال نادى الأسير فى بيان له "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 26 مواطنا من محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء".

وأضاف أن من بين المعتقلين " 3  فتية لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر عاما من بلدة العيسوية فى القدس".

 


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